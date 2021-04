Maddalena Corvaglia, “vorrei i tuoi fianchi”: quando l’allenamento è bollente – FOTO

Maddalena Corvaglia ha fatto letteralmente impazzire i suoi numerosi follower su Instagram con un video in cui si allena intensamente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

La ex velina Maddalena Corvaglia ha pubblicato un video incredibile in cui si allena regalando ai suoi seguaci un work out da svolgere insieme a lei. I maschietti, oltre ad allenarsi, avranno di sicuro notato il suo fisico scolpito e la pancia piatta e levigata dagli addominali e dal duro allenamento. La bella showgirl ha fatto impazzire il suo 1 milione e due di seguaci sul social network più diffuso con degli esercizi per rassodare il sedere. Lo squat infatti è il pezzo forte della clip in cui mostra appunto come si eseguono alla perfezione questi esercizi con tanto di consigli per farli al meglio.

Subito dopo passa a un’altra attività fisica che comprende la parte alta dei glutei e le gambe. Anche le sue fan si saranno sicuramente divertite a svolgere gli esercizi e il suo work out soprattutto in vista dell’estate in cui si sa che tutti puntiamo ad avere un fisico asciutto e snello per fare bella figura in spiaggia con la prova costume.

