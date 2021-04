Mara Venier disperata e sconvolta, il duro sfogo in un VIDEO

Mara Venier si sfoga su Instagram e confessa ai suoi follower la sua difficoltà del momento. Tutti la sostengono e la incitano

Mara Venier è un vulcano. Alla domenica pomeriggio non la batte nessuno. Con la sua ironia, solarità e spontaneità conquista gli italiani che con le sue interviste si rilassano e restano incollati alla televisione. Ma c’è un lato più intimo che forse fin ad ora non era mai venuto fuori.

Il lato di figlia, della sua vita privata e dell’amore verso la sua mamma. È una Mara Venier inedita quella che ritroviamo nel libro Mamma, ti ricordi di me? che uscirà il 6 maggio. Qui la zia nazionale racconta la sua vita con un focus su uno dei momenti più difficili che ha dovuto affrontare, la malattia della sua mamma, l’Alzheimer.

Anticipa qualcosa in una intervista al settimanale Oggi dove ha parlato proprio del rapporto con la sua mamma e le difficoltà arrivate con la malattia: “L’ Alzheimer è una malattia infida che si nasconde e colpisce a tradimento – ha spiegato Mara – Mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”.

Momenti non facili certo che però non le fanno perdere il sorriso e la voglia di ironizzare anche quando alcuni risultati non arrivano.

Mara Venier, i risultati non arrivano e si sfoga su Instagram

Mara Venier è disperata perché non riesce a perdere peso. La zia nazionale ha esternato tutto il suo nervoso in un video su Instagram nel quale racconta che nonostante la dieta e l’allenamento, camminando tutte le mattine, non ha perso nemmeno un etto.

Occhiali da sole scuri, cappello di lana, mascherina abbassata per fare il video, maglia nera e bomber. Mara si fa la sua camminata sostenuta come ogni mattina ma stufa di non vedere i risultati si sfoga in nun video con i suoi follower. “Non mi dite che so pigra – confessa parlando col fiatone – non mi dite che so pigra… Non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine… non ho perso un ca**o…”.

Un video verità che in pochissimo tempo conquista i suoi follower. Tutti la sostengono e molti si fanno avanti dicendo che anche per loro è la stessa cosa. C’è chi consiglia come muoversi sul lato dell’alimentazione e chi su quello dello sport.

In vista dell’estate Mara vuole rimettersi un po’ in forma ma fa un po’ fatica. Per lei la consolazione è la bellissima veduta su Roma che l’accompagna mentre si “allena”. “Guarda che meraviglia… che devo fa!” esclama a conclusione del video. Forza Mara noi siamo tutti con te!