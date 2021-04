Il giornalista e conduttore televisivo ha un trascorso sentimentale molto movimentato con ben quattro matrimoni alle spalle. Ecco chi era la sua famosissima ex.

Maurizio Costanzo è unito in matrimonio a Maria De Filippi da ben 26 anni, sembrerebbe che i due siano fatti l’uno per l’altro e che abbiamo trovato l’amore della propria vita ma per il giornalista non è stato il primo incontro quello con la regina di Canale 5.

Costanzo infatti prima di conoscere Maria ha sposato ben tre donne. La prima fu Lori Sammartino, la relazione tra i due fece molto scalpore poiché la donna aveva 14 anni più di lui (39 lei e 25 lui).

La coppia si è sposata nel 1963 ma il matrimonio è durato meno di una decina d’anni. La seconda donna che Costanzo portò all’altare fu Flaminia Morandi, la madre dei suoi tre figli, Gabriele, Camilla e Saverio, con la quale divorziò dopo 9 anni.

Un’altra conduttrice prima di Maria De Filippi

La terza donna che Maurizio sposò fu Marta Flavi, conduttrice di Agenzia Matrimoniale. I due convolarono a nozze nel 1989 ma il matrimonio durò solamente poco più di un anno: galeotto fu l’incontro del conduttore con Maria De Filippi che fece breccia nel suo cuore.

Maurizio ottenne il divorzio da Marta Flavi nel 1995 e subito sposò Maria De Filippi.

Riguardo la conduttrice di Amici e Uomini e donne ha sempre speso parole molto toccanti: “E’ la donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. E’ anche la mia perla come talent scout. Era con me la notte dell’attentato. La mia più esilarante scoperta“, raccontò a Diva e Donna.