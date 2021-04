Melissa Satta, l’outfit striminzito lascia intravedere tutto – FOTO

Melissa Satta ama condividere con i fans una sua passione: lo sport, ma l’outfit è striminzito e si intravede tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta ama condividere sul web tanti momenti della sua giornata. Ogni scatto suscita emozione ai fans che la seguono da quando ha mosso i suoi primi passi in tv quando ancora velina deliziava i telespettatori con stacchetti seducenti e sempre apprezzatissimi. In questa foto – che risale a due giorni fa – la Satta è in ottima compagnia; abbraccia infatti Maddox il figlio nato nel 2014 dall’unione col calciatore Kevin-Prince Boateng.

La foto ha fatto il boom di like, questa versione mamma di Melissa piace tanto. Tra i commenti anche quello di Elisabetta Gregoraci con la quale – a quanto pare – ci sia un rapporto di amicizia che lega le due donne. Proprio in queste ore infatti la Satta ha ringraziato l’ex moglie di Briatore per averle inviato un pensiero.

Di recente ha aggiornato il profilo social, il suo ultimo post è una bomba, l’outfit striminzito permette di ammirarla in tutta la sua bellezza.

Melissa Satta, outfit ginnico striminzito: un incanto

