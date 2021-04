Il fantastico duo comico formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco venne contattato da Amazon per la conduzione di…

Pio e Amedeo vennero contattati per condurre ‘LOL – Chi ride è fuori‘, che è senza dubbio la trasmissione comica più seguita del momento.

Sembra però che dopo il successo della prima stagione, gli amanti della serie debbano aspettare l’autunno per vedere la seconda.

Cresce intanto la curiosità su chi saranno i comici e il ‘Messaggero‘ ha rivelato chi è stato preso in considerazione per far parte del cast.

Tra i nomi citati ricordiamo i seguenti: Alessandro Bergonzoni, Luciana Littizzetto, Ale e Franz, Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Debora Villa, Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Dad, Stefano Chiodaroli, Max Pisu, Paola Cortellesi, Claudio Bisio, Teo Mammuccari e, infine, Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Ecco invece le parole dichiarate da Pio e Amedeo…

Pio e Amedeo rifiutano la conduzione e la partecipazione a ‘LOL – Chi ride è fuori’: “Sarebbe un passo indietro!”

La serie comica ‘LOL – Chi ride è fuori‘, disponibile su Amazon Prime, viene presentata dal noto rapper italiano Fedez e dalla fantastica produttrice discografica, conduttrice radiofonica, attrice e talent scout Mara Maionchi.

La produzione sembrerebbe aver inizialmente contattato Pio e Amedeo sia per il ruolo da conduttori, che per la loro partecipazione all’interno del programma, ma il duo comico ha rifiutato la proposta: “È un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa libertà, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno…“.

Fino a nuove disposizioni, sembrerebbe restino dunque Fedez e Mara i presentatori della nuova stagione.