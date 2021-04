“Sei una donna eccezionale” Francesca Chillemi, la FOTO emoziona il web

Francesca Chillemi emoziona il web e lo fa con la delicatezza che la contraddistingue da sempre.

Messinese, classe 1985…Francesca Chillemi è un’ex Miss Italia che ha lasciato il segno. Negli anni ha maturato una certa esperienza come attrice confezionando anche diversi successi, tra cui la fiction Che Dio ci aiuti su Rai Uno. Bella e simpatica, la Chillemi spesso viene invitata a prestare il volto per brand ricercati e di un certo livello, tra cui Guerlain solo per citare la collaborazione recente.

I progetti a cui fa parte sono numerosi, basta curiosare sul profilo Instagram per rendersi conto e per ammirare ovviamente la bellezza mediterranea e prorompente della Chillemi. L’ultimo scatto, postato poco fa, ha letteralmente emozionato il web. Fans e colleghi del mondo dello spettacolo non hanno esitato a commentare ed a supportare la 35enne.

Francesca Chillemi sfoggia il suo sorriso più bello: il motivo è evidente

