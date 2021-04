“Sei fotonica”: Laura Chiatti divina in total white, fan in delirio – FOTO

Laura Chiatti ha stupito i fan con un nuovo scatto su Instagram. Indosso un outfit sui toni del bianco, si è mostrata radiosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Bellissima e radiosa. Laura Chiatti ha condiviso una nuova foto su Instagram lasciando i fan senza fiato. Indosso un completo bianco, ha sfoggiato il suo fisico pazzesco. I capi, firmati Elisabetta Franchi, metto in risalto la bellezza dell’attrice.

“Buongiorno mondo, ci vediamo stasera a felicissima sera con i miei amati Pio e Amedeo” , la didascalia al post condivisa da Laura. Stasera andrà in onda l’ultima puntata del format. Tra gli ospiti in programma spunta anche la Chiatti.

Subito è tripudio di like e commenti. Molti si complimentano con l’attrice per la sua eleganza e il suo fascino. Non mancano tuttavia le critiche. Alcuni utenti attaccano la sua forma fisica affermando che sia eccessivamente magra . C’è poi chi invece punta il dito contro la trasmissione del duo comico.

Laura Chiatti: nuovo progetto in arrivo

