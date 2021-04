Silvio Berlusconi: la verità sulle sue condizioni di salute

L’ex Cavaliere è ricoverato da oltre venti giorni presso il San Raffaele di Milano ma non sono state rese ufficialmente note le sue reali condizioni di salute.,

Silvio Berlusconi è ricoverato presso l’Ospedale San Raffele di Milano da oltre venti giorni, dove era stato trasportato in elicottero da Valbonne. Il giorno del suo ricovero era ospite in casa di sua figlia Marina dove ha accusato un malore.

Non trapela nessuna notizia riguardo le sue attuali condizioni di salute. I più maligni sostengono addirittura che si tratterebbe di un ricovero strategico per scampare dal processo nel quale è implicato.

Le condizioni di salute di Berlusconi

Sembrerebbe che non sia questa la reale situazione del leader di Forza Italia infatti Marco Antonellis di Italia Oggi ha dichiarato: “Purtroppo le sue condizioni sono da tenere monitorate”, aggiungendo “la situazione va tenuta costantemente sotto controllo. Non sta bene per gli strascichi del Covid,

Il silenzio che aleggia dall’inizio di aprile riguardo le condizioni di salute dell’ex Cavaliere, desta ancora più preoccupazioni.

Attualmente ha bisogno di riposo assoluto e delle cure che sta ricevendo da tutto l’entourage medico che sta facendo il possibile per rimetterlo in forma.

Dagospia ha aggiunto un’indiscrezione: “Chi ha parlato con lui l’ha trovato mentalmente un po’ spossato, alterna momenti di grande lucidità e brillantezza ad altri in cui è più confuso”.

Non ci resta che attendere per scoprire se presto l’ex Cavaliere potrà essere dimesso e potrà tornare dai suoi affetti e alla politica.