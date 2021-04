Temptation Island 2021, tutto pronto: svelato conduttore e location

Cresce la curiosità per Temptation Island 2021 che vedremo quest’estate: ci sono le prime anticipazioni di quest’anno

Siamo nel vivo dell’Isola dei Famosi e in Mediaset si pensa già ad un altro reality, Temptation Island. L’edizione 2021 si avvicina, non c’è ancora una data per la messa in onda ma sono iniziati i casting e iniziano a trapelare già alcune anticipazioni. Il programma ideato da Maria de Filippi che mette alla prova le coppie piace molto al pubblico di Canale 5. Il reality dell’amore regala sempre tantissime chicche di gossip tra chi scoppia e chi da questa avventura ne esce rafforzato.

Le anticipazioni vertono sulla location e sulle coppie che parteciperanno. A darle è Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi che su Instagram ha lanciato alcune chicche sul programma. L’autrice ha fatto vedere nelle sue Stories il set dei provini, come si svolgono i casting per Temptation Island, senza poter dire nulla ancora sui nomi.

Molto probabilmente dovremmo aspettare un bel po’ per conoscere il cast completo e il nome delle coppie che accetteranno di mettere alla prova il loro amore. Molto probabilmente quest’anno vedremo un’unica edizione che unirà coppie famose e non nello stesso format.

Temptation Island 2021, le anticipazioni

Su Temptation Island 2021 le notizie ufficiali sono rare, ma ce n’è una su tutte che è certa. Sull’isola con le coppie ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, l’ex del Grande Fratello che da diverse edizioni ormai è il volto della trasmissione nelle vesti di cerimoniere ufficiale. Filippo Bisciglia è stato ospite a ‘Il Punto Z’, il programma condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play: non si è potuto sbottonare ma ha raccontato diversi aneddoti delle passate edizioni.

E sulle coppie cosa si sa? Le voci si rincorrono su una possibile partecipazione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Tra le ipotesi anche i nomi di Rosa e Deddy, ballerina e cantante di Amici. Se così fosse sarebbe la prima volta per i concorrenti del talent della De Filippi mettersi alla prova dopo la fine della scuola in una veste così privata.

Confermata la location che anche quest’anno sarà Is Morus Relais, il villaggio in Sardegna, in provincia di Cagliari che dal 2015 fa da sfondo al programma tra i suoi angoli mozzafiato e la sua conformazione che bene riesce a tenere separati da un lato fidanzati e tentatrici e dall’altro fidanzate e tentatori.