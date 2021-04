Tommaso Zorzi, Bettarini lo avvisa: “Stai attento, sei come il prezzemolino”

Stefano Bettarini la spara grossa su Tommaso Zorzi, il giovane opinionista dell’Isola dei famosi, lo avvisa: stare in televisione è difficile

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi televisivi più in voga del momento. Si è fatto conoscere al Grande Fratello Vip dove è stato l’anima della casa, ha vinto e dopo circa una settimana si è trovato a ricoprire i panni dell’opinionista dell‘Isola dei famosi. Un copione già scritto, molti direbbero, altri invece credono che la sua bravura e capacità l’hanno portato ad intraprendere la carriera dei suoi sogni. Intanto dal mondo dello spettacolo arrivano le prime critiche, costruttive ovviamente. Stefano Bettarini durante un’intervista online con Maurizio Sorge, il re del gossip, ha sparlato di qualche vip del momento e tra questi anche del giovane influencer.

Tommaso Zorzi: l’opinionista è come il prezzemolo?

Stefano Bettarini non si limita a dire la sua anzi spiega innanzitutto che ammira Tommaso Zorzi e non ce l’ha in alcun modo con lui, ma alla domanda riguardo agli opinionisti dell’Isola dei famosi di questa edizione afferma: “Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale”. E non finisce qui, analizzando il personaggio dell’influencer milanese spiega che per lui è successo tutto troppo in fretta ed in televisione non è importante arrivarci ma mantenersi. “A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo – sottolinea – Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto”.

Stefano Bettarini ha esperienza nell’ambito e sa cosa significa stare in televisione. E’ per questo che avvisa il giovane Zorzi, da amico e da collega più grande. “Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci.– conclude – Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano”.