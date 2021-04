Uomini e Donne, amore arrivato al capolinea: l’annuncio sui social. Roberta di Padua e Riccardo Garnieri si sono già lasciati dopo poche settimane dall’uscita dal programma

Roberta Di Padua e Riccardo Garnieri si sono conosciuti a Uomini e Donne anni fa, ma entrambi decisero di intraprendere due percorsi diversi. Roberta ha avuto varie frequentazioni, più o meno importanti, mentre Riccardo ha avuto una storia importantissima con Ida Platano che tra vari tira e molla è durata praticamente anni. Una volta deciso di chiudere la loro storia per sempre, Riccardo ha deciso di rimettersi in gioco e il suo precorso si è incrociato con quello di Roberta.

Uomini e Donne, tra Roberta e Riccardo è già finita: “Dall’altra parte non c’è tutto questo sentimento”

Roberta e Riccardo hanno deciso di lasciare il programma dopo qualche mese di frequentazione, tra di loro le cose sembravano andare a gonfie vele e infatti Ida ha deciso di rientrare in studio per provare anche lei a trovare l’amore. Pare, però, che presto Roberta e Riccardo torneranno perché le cose tra loro due non vanno più bene: lo ha raccontato Roberta nelle sue storie di Instagram, dopo settimane di silenzio. Sono successe diverse cose tra di loro che le hanno fatto perdere la fiducia nei confronti del suo compagno.

Sicuramente nelle prossime settimane saranno ospiti in studio per raccontare quello che sta succedendo: torneranno ufficialmente nel programma?