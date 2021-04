Vediamo come rendere una chat WhatsApp segreta grazie a questo trucco che terrà la conversazione lontana da occhi indiscreti

Gli sviluppatori di WhatsApp aggiungono sempre nuove funzionalità per accontentare i tanti ed esigenti utenti che ogni giorno utilizzano la famosissima applicazione di messaggistica istantanea. Non tutte le funzioni che vorremmo sono però ancora disponibili all’interno dell’app.

Tra le varie feature più richieste dal grande pubblico, ma non al momento incorporate nell’applicativo, ce n’è una che possa permettere di rendere una chat segreta. Riuscire comunque in questa operazione è però già ora possibile e in maniera molto semplice grazie a questo trucco che presto scoprirete.

Per nascondere una conversazione e quindi lontana da occhi indiscreti si dovrà ricorrere a un’app di terze parti, vale a dire a un’applicazione diversa da WhatsApp stessa. Il nome di questo applicativo è Locker for Whats Chat App – Secure Private Chat.

Si tratta di un’app, compatibile per smartphone con sistema operativo Android e disponibile per il download in maniera gratuita su Play Store, che consente l’inserimento di una password, cioè una chiave o meglio un PIN composto da quattro cifre per effettuare l’accesso a una o più determinate chat.

LEGGI ANCHE —> Whatsapp audio: una nuova funzione per i messaggi vocali

WhatsApp, come mantenere le chat segrete

LEGGI ANCHE —> Whatsapp, mandare messaggi senza risultare online: come fare

Dopo aver compiuto il download sarà possibile scegliere il PIN che desideriamo impostare. Dopodiché ci sarà bisogno di inserire una nostra email di recupero. A quel punto si dovrà solo procedere alla scelta delle chat che vogliamo non siano visualizzate da persone esterne.

In questo modo si potrà evitare che altri possano entrare nell’app di messaggistica istantanea e così vedere messaggi, audio, foto e video.

Insomma grazie a questo applicativo esterno le nostre chat con amici, partner, colleghi di lavoro e genitori saranno al sicuro anche nel caso in cui il nostro smartphone finisca in mano a persone sbagliate, magari perché perdiamo o ci viene rubato il dispositivo.

In questa maniera dunque ci si può mettere al riparo da eventuali problemi, quali liti di vario genere, tenendo ancor più in sicurezza la nostra privacy.