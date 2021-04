William e Kate, per il 10° anniversario il filmato inedito coi principini – VIDEO

Per il loro decimo anniversario William e Kate pubblicano un video inedito, che li ritrae in momenti privati coi loro tre principini George, Charlotte e Louis

Sono passati dieci anni da quando l’erede al trono britannico, il principe William ha detto sì a Kate Middleton. Il coronamento di una storia d’amore cominciata sei anni prima, quando i due si erano incontrati al college St. Andrews in Scozia. Lì la bella Kate, una commoner, cioè non di stirpe reale, figlia di due imprenditori, aveva fatto breccia nel suo cuore. E nonostante gli alti e bassi e le continue intromissioni dei paparazzi, i due erano convolati a nozze il 29 aprile 2011.

In questi dieci anni la famiglia si è allargata: a riempire le loro giornate sono arrivati George, Charlotte e Louis. Ed è con loro che i duchi di Cambridge hanno trascorso la giornata che segna questo importante traguardo, il decimo anniversario del loro royal wedding. Dopo la foto ufficiale, la coppia ha diffuso un video inedito che ritrae i momenti di relax in famiglia. E davanti alle tenere immagini, sudditi e fan sono impazziti.

William e Kate, per l’anniversario il video inedito coi principini

All’inizio del video, si vedono Kate Middleton e William con i loro tre bambini al mare d’inverno. I duchi camminano mano nella mano, mentre i piccoli George, Charlotte e Louis corrono sulla sabbia e osservano il mare. Tutta la famiglia è vestita in perfetto stile british: giubbotti parka, maglione e camicia, jeans e stivaletti.

In seguito il filmato mostra la famiglia nel giardino della loro casa. Mamma Kate e papà William giocano a rincorrere i figli, prima di concedersi una dolce merenda, a base di marshmallows riscaldati sul fuoco. William e Kate ancora una volta scelgono di mostrarsi in maniera più naturale e informale, lontano dallo splendore del palazzo. E la scelta della semplicità ammalia ancor di più i sudditi e non solo.

Semplice anche la didascalia che accompagna il filmato: “Grazie a tutti per i dolci messaggi d’auguri per il nostro anniversario. Siamo enormemente grati per il supporto che abbiamo ricevuto in questi 10 anni come famiglia”.

Infatti su Instagram, sotto al video che è stato visto da 6 milioni di persone, i commenti sono commossi. “Com’è possibile che ci fate così commuovere? Sono in lacrime”, “Ma siete bellissimi!”. Particolare l’ammirazione per Kate, a cui scrivono: “Stupenda, sei nata per essere regina”.