Oggi è il compleanno di Roby Facchinetti, padre di Francesco che ha pubblicato un divertente post su Instagram: “Auguri per i tuoi 127 anni!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roby Facchinetti (@robyfacchinetti)

A Francesco Facchinetti piace scherzare! Molto spesso pubblica video e post ironici su qualsiasi cosa, l’ultimo aggiornamento sopra le righe è stato per il compleanno del padre Roby che oggi compie 77 anni.

Un tripudio di auguri per il tastierista dei Pooh che da anni hanno accompagnato tantissime generazioni di ragazzi con le loro canzoni.

“Tanti auguri per i tuoi 127 anni”, il web impazzisce per l’ironia di Francesco Facchinetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Oggi Roby Facchinetti compie 77 anni e suo figlio Francesco gli ha fatto gli auguri su Instagram: “Auguri papà per i tuoi 127 anni. Ti amo tanto!!!!!”

I 127 anni sarebbero da collegare ad una presunta immortalità del chitarrista dei Pooh che è sempre attivo e si sente un giovincello.

Il “Ti amo tanto” ala fine degli auguri ha fatto sciogliere il cuore di tantissimi follower che si sono uniti a Francesco per augurare buon compleanno d Roby.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Francesco ha un bellissimo rapporto con papà Roby, lo ha dimostrato più volte in diverse occasioni, per la festa del papà il cantante scriveva: “Oggi è la festa del papà e io non posso che essere grato per avere un padre che mi ha insegnato a sognare e per essere padre di 3 splendidi figli che non smettono mai di rendermi una persona migliore.

Auguri a tutti i papà”