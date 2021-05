Accadde oggi, 1° Maggio: festa del lavoro. Apre l’Empire State Building

Accadde oggi. Il 1° Maggio è il 121° giorno del calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 1° Maggio è la Festa dei lavoratori vindetta in molti paesi del mondo per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. E’ il secondo giorno in cui viene ricordato San Giuseppe, lavoratore, marito della Vergine Maria e padre putativo di Gesù Cristo. Si ricordano oggi inoltre Santa Berta, regina, San Geremia, profeta, San Sigismondo, re e martire e Sant’Agostino Schoeffler, sacerdote e martire.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elvis and Priscilla Presley!❤ (@elvispriscilla)

1562 – Canonizzazione di Francesco da Paola

1707 – Con l’Atto di Unione, Scozia a Inghilterra e Galles si fondono, formando il Regno di Gran Bretagna

1776 – Fondazione della società segreta degli Illuminati a Ingolstadt, Germania.

1786 – Prima dell’opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart

1840 – Il famoso francobollo Penny Black messo in vendita nel Regno Unito

1851 – Apre i battenti la Great Exhibition del 1851 a Londra

1852 – Nasce il personaggio famoso del selvaggio west, prima pistolera donna, Calamity Jane

1869 – Le Folies Bergère aprono a Parigi

1873 – Muore l’esploratore inglese David Livingstone

1886 – Inizio dello sciopero generale che porterà a ottenere le otto ore lavorative negli Stati Uniti. Questo evento viene oggi commemorato come Primo maggio o Festa dei lavoratori

1887 – Nasce il poeta italiano Vincenzo Cardarelli

1900 – Nasce lo scrittore italiano Ignazio Silone

1908 – Nasce lo scrittore italiano, ideatore di Peppone e Don Camillo, Giovannino Guareschi

Accadde oggi, 1° Maggio. I fatti più importanti nella storia

1925 – Pubblicato il Manifesto degli intellettuali antifascisti

1931 – Inaugurazione a New York l’Empire State Building

1941 – Debutto a New York del film Quarto potere di Orson Welles

1944 – Nasce il cantante, membro dei Pooh, Roby Facchinetti

1945 – Il cancelliere del Terzo Reich Joseph Goebbels si suicida insieme alla moglie nel bunker della cancelleria di Berlino

1946 – Nasce il regista cinese John Woo

1947 – Nella Strage di Portella della Ginestra vengono assassinate 11 persone

1948 – La Repubblica Democratica Popolare di Corea (La Corea del Nord) viene fondata con Kim Il-sung come presidente

1955 – Nasce l’attore, regista e sceneggiatore Ricky Tognazzi

1956 – Il vaccino antipoliomelite viene reso disponibile alla popolazione

1967 – Elvis Presley e Priscilla Beaulieu si sposano

1969 – Nasce l’attore spagnolo Javier Bardem

1971 – Nasce l’ex modella, personaggio televisivo Youma Diakite

1976 – Nasce l’attrice Violante Placido

1978 – Il giapponese Naomi Uemura diventa la prima persona a raggiungere in solitaria il Polo nord

1987 – Nasce il calciatore Leonardo Bonucci

1994 – Muore il pilota di Formula 1 Ayrton Senna durante il Gran Premio di San Marino

2003 – Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della Seconda guerra del golfo

2004 – Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria entrano a far parte dell’Unione Europea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ayrton Senna do BRASIL !!!🇧🇷🇧🇷 (@ayrton.senna.br)

2009 – In Svezia i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legali

2009 – La FIAT acquisisce il controllo operativo di Chrysler

2011 – Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato.

2015 – In Italia viene inaugurata l’Esposizione Universale di Milano