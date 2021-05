Adriana Volpe, il clamoroso addio: svelato cosa farà in futuro

Dopo l’esperienza a Tv8, la bella Adriana Volpe è pronta per passare ad un’altra rete: futuro già deciso.

Adriana Volpe è una delle conduttrici più apprezzate dell’intero panorama italiano. La 47enne raggiunse la poplarità negli anni Novanta, conducendo diversi programmi di punta della Rai. La nativa di Trento, nella sua incredibile carriera, ha preso parte anche ad alcucne pellicole come ‘Viaggi di nozze’ e ‘Croce e delizia’ e ha posato come modella per brand di caratura mondiale.

Adriana, come suo ultimo lavoro, ha condotto con Alessio Viola il programma ‘Ogni mattina’. La trasmissione è stata decisamente un flop e gli ascolti sono sempre stati bassi. La Volpe lascerà quindi Tv8 e ha già deciso il suo futuro.

Adriana Volpe lascia TV8: deciso il suo futuro

Ogni mattina è stato un flop incredibile: il programma non è mai decollato, così come gli ascolti. Anzi, giorno dopo giorno, la trasmissione ha avuto sempre meno spazio e l’emittente ha addirittura deciso di tagliare l’orario. A fine stagione, la Volpe saluterà l’emittente Tv8.

Il suo futuro è già delineato: secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice è pronta per passare a Mediaset. Per la nativa di Trento si preannuncia un futuro a Canale 5 per programmi di intrattenimento. L’idea dell’azienda è quella di un inserimento graduale nella rete.

Adriana, in ogni modo, è molto attiva sui social network e ama condividere scatti spettacolari in cui mostra al popolo del web la sua bellezza incredibile e il suo fisico da applausi.