La Yespica ha condiviso una foto su Instagram in cui esce fuori da una piscina con un corpo mozzafiato e un bikini arancione sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida Yespica appare bellissima su Instagram mentre esce da una piscina con un bikini arancione, sfoggia un fisico statuario. La bella showgirl si trova alle terme di Bormio in “total relax” come dice lei. I commenti dei fan sono tantissimi:“L’eterna giovane”, “Quel bikini dovrebbe essere esposto al museo di louvre..statuaria“. La Yespica è molto amata dai suoi followers, che sono precisamente 836 mila. Per lei il tempo sembra non passare, appare sempre incantevole e sensuale.

LEGGI ANCHE>>>Checco Zalone è tornato ed è già diventato virale VIDEO

Aida Yespica showgirl immortale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elettra Lamborghini è l’estate: un bikini pazzesco strabordante-FOTO

Il fascino della Yespica non cambia mai, è rimasta la splendida modella venezuelana che anni fa si è trasferita in Italia conquistando la scena. La sua vita però non sembra essere rose e fiori. Infatti in diversi interviste ha raccontato i rapporti che ha con suo figlio. Lo vede una volta ogni mese e mezzo. Il motivo è che lei non può mantenerlo, così ha fatto sapere. La sua situazione economica è difficile o lo era. Al momento lavora tanto con i social come modella. Sponsorizza dei brand e qualcosa tira su, ma non abbastanza per mantenersi e mantenere il figlio che invece vive in America con il padre, Matteo Ferrari.

Tra Aida e il suo ex compagno i rapporti sono stati per molto tempi incrinati, ora però sembrano avere trovato una quadra. Lui si rifiutava di portarle il bambino quando non poteva raggiungere l’America per via del visto scaduto. Ora sembra che invece abbiano trovato un accordo. Non è facile per una madre vivere lontano dal figlio e accontentarsi di vederlo una volta ogni mese e mezzo. Sopratutto quando ha intorno ai 11 anni, è ancora piccolo e avrebbe bisogno della mamma accanto. Lei ora vive in Italia con il compagno, l’imprenditore Giuseppe Lama.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Ma se la sua situazione è sistemata in qualche modo con il suo compagno, perché il bambino non può vivere con loro? C’è da porsi indubbiamente questa domanda. La storia di Aida ha lasciato tutti a bocca aperta e qualcosa non è chiaro nel suo racconto. Ci auguriamo che possa riuscire a passare più tempo con suo figlio.