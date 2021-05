Amedeo bacia passionalmente l’attrice Laura Chiatti sul palco di “Felicissima Sera”: il video imperdibile poi la relazione di Marco Bocci.

Un ciak senza mezzi termini né paragoni quello messo in scena durante il conclusivo ed atteso appuntamento di ieri, venerdì 30 aprile, con “Felicissima Sera“. Fra gli ospiti invitati a partecipare allo show dei suoi esilaranti conduttori, Pio e Amedeo, in primis vi sarà il cantante Eros Ramazzotti pronto ad aprire il sipario con le sue melodie romantiche. Per poi lasciare spazio ad un’altra artista italiana, la meravigliosa Laura Chiatti, che come mai prima d’ora diverrà assoluta protagonista del meritatissimo successo del duo comico.

“Felicissima Sera”: Amedeo feat Laura Chiatti: e la reazione a quel bacio rubato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felicissima Sera (@felicissimasera)

Sorprese, ilarità ed immensa passione. Le tre peculiarità della “buonissima limonata” inedita a Felicissima Sera. Sulle suggestive note del celebre brano “Cinquantamila Lacrime”, verrà proposta dai protagonisti la messa in scena di un romantico sketch del regista Ferzan Ozpetek. Il quale di certo non potrà non culminare in un tocco di labbra mozzafiato.

Seguirà, però in questo caso, una reazione dall’ilarità devastante da parte dell’attrice umbra. “Aiuto“, esclamerà Laura con sorpresa. E sarà allora che Amedeo, di tutta risposta, continuerà il teatrino con altrettanta enfasi: “Nel cinema si fa! Si mettono anche le mani“, specificherà il conduttore ma fingendo al contempo il suo disappunto in un tripudio di risa ed impeccabile incredulità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felicissima Sera (@felicissimasera)

In conclusione l’attrice ha poi voluto sottolineare con foga ad Amedeo se fosse proprio necessaria: “tutta ‘sta lingua”. Al momento però ancora nessuna reazione ufficiale proveniente dal fidanzato di Laura, l’attore Marco Bocci, nei riguardi dei limoni. Salvo qualche supposizione e previsione già propagatasi sul web nelle ultime ore e proveniente dai vari fan della nota coppia.