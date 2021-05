Anna Tatangelo, dove vive e com’è la sua casa: tutti i dettagli – FOTO

Anna Tatangelo sarà ospite a Verissimo dopo l’uscita del nuovo singolo “Serenata”. La casa dei sogni, dove vive e cresce il figlio Andrea: i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Dopo l’uscita del nuovo singolo “Serenata“, Anna Tatangelo sarà ospite a Verissimo nella puntata di sabato 1 maggio. Tra gli argomenti affrontati, sicuramente giocherà un ruolo decisivo la separazione da Gigi D’Alessio, storico compagno di vita.

Un grande dolore, che hanno tuttavia saputo affrontare con maturità, mantenendo un buon rapporto, soprattutto in favore della crescita del figlio Andrea, che ricopre il primo posto in termini di importanza.

In seguito alla loro rottura, Anna Tatangelo ha lasciato la loro meravigliosa villa nell’Olgiata, quartiere residenziale di Roma molto ambito. Il suo nome è “Amorilandia”, e rappresenta davvero la casa ideale, dotata di tutti gli spazi ed i comfort che si possano desiderare.

Ma la cantante ha ripiegato su uno splendido appartamento nel centro di Roma, che non ha nulla da invidiare, per permettere al figlio di avere vicino entrambi i genitori.

LEGGI ANCHE–> Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la clamorosa novità sul loro rapporto

Anna Tatangelo, la sua splendida casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE–> Amedeo bacia Laura Chiatti: “Ci hai messo la lingua” VIDEO. La reazione di Marco Bocci

Cantante impegnatissima, Anna Tatangelo ha subito una vera e propria trasformazione, a livello personale e musicale. La sua identità artistica abbraccia nuove contaminazioni, evidente negli ultimi singoli, come anche in “Serenata”, pubblicato il 30 aprile.

Un metamorfosi che coinvolge la sua sfera privata, in seguito alla separazione con Gigi D’Alessio. Ma oltre a essere un’artista estremamente amata, è una madre dedita alla famiglia e innamorata di suo figlio Andrea.

Con lui, si è trasferita nel cuore di Roma, in un bellissimo appartamento, arredato con gusto ed eleganza. Regna un bianco luminoso, e qualche dettaglio in verde ad arricchire l’ambiente delle piante selezionate: il modo perfetto per impreziosire un arredamento moderno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Curata nei minimi dettagli, Anna Tatangelo vanta un’abitazione da sogno. Location dei suoi allenamenti di fitness, ma anche della sua seconda grande passione: la cucina, che le ha permesso di vincere la seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia.