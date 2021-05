Anna Tatangelo da Silvia Toffanin: “La verità sulla fine tra me e Gigi D’Alessio”

Anna Tatangelo. La cantante di Sora sarà ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. Ecco alcune anticipazioni sulla sua intervista in cui parlerà anche della sua storia conclusa con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo sarà ospite oggi, 1° Maggio, del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. A Verissimo si racconterà a Silvia Toffanin in un’intervista esclusiva. La puntata è già stata registrata. Sono, dunque, trapelate anticipazioni su quello che la cantante di Sora ha rivelato su se stessa.

Una persona fondamentale nella sua vita e per la sua carriera è stato sicuramente il collega Gigi D’Alessio, impossibile prescindere da lui. I due sono stati una coppia per ben 15 anni. Poco prima dello scoppio del lockdown di marzo dell’anno scorso in Italia, diffusero la notizia della loro separazione tramite comunicato ufficiale, sostenendo di rimanere sempre legati da sentimenti di affetto e stima nel comune obiettivo di crescere con serenità l’unico figlio avuto insieme, Andrea.

Dopo più di un anno è tempo di tirare le somme. Cosa ha rivelato Anna Tatangelo a riguardo?

Anna Tatangelo a Verissimo: la sua confessione su Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio iniziarono la loro relazione nel 2005. All’epoca il fatto creò scandalo poiché la cantante aveva appena 18 anni e lui era già sposato con Carmela Barbato e padre di tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

Ai microfoni di Silvia Toffanin la cantante ha detto: “Ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera. Sono felicissima perché, a prescindere da come sia finita, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

Il suo animo è quieto adesso, è molto concentrata sulla sua carriera. Ieri, 30 aprile, è uscito il suo ultimo singolo dal titolo Serenata. “Oggi sono finalmente serena” – ha confessato a Verissimo – “Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non l’altro. Non è bello farsi del male a vicenda”.

C’è spazio anche per il futuro, Anna Tatangelo non si preclude nulla. Sogna in grande e, perché no, anche di allargare eventualmente la famiglia: “Ho solo 34 anni. Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non smetto mai di pensare alle cose belle”.