Annalisa: “ti do tutti i miei soldi”, la sfida da sensuale batticuore – FOTO

L’inaspettata pubblicazione di Annalisa si trasforma in una sfida da sensuale batticuore: “ti do tutti i miei soldi”, cosa vorrà dire?

Nuova elettrizzante avventura sui social quest’oggi per la cantante trentacinquenne nata sotto il segno del Cancro. Dopo essere stata definita come una delle più fortunate reduci dell’ultima edizione del “Festival di Sanremo”, Annalisa è ancora ai vertici delle classifiche italiane grazie al suo apprezzatissimo album 2021: “NUDA“.

Ed è proprio nei riguardi della sua preziosa creazione ed altrettanto amata dal pubblico, che inizierà il gioco nel mentre di questo particolare Primo Maggio.

Annalisa: “Queen of Pop”, ne “la sfida batticuore”: trovalo e sarà tutto tuo

Una caccia al tesoro allettate e subito colta con lo spirito giusto da parte dei fan della cantante nativa di Savona. “Se mi trovi il cuore ti do tutti i miei soldi 😏💋“, scrive così Annalisa, disarmante e provocatoria, nella didascalia al suo ultimo post su Instagram.

La proposta spiazzante arriva però da un suo ammiratore, che apparentemente sbaragliando la concorrenza di complimenti e qualche effimera battutina, si cimenterà nella sua proposta. “Se ti do tutti i miei soldi mi dai il tuo cuore?“, un dolce intervento che ha già ricevuto una cospicua quantità di like, mentre lui attende una risposta da parte della stessa artista.

Alla citazione, colta soltanto dai suoi fan più fedeli della giovane artista, meravigliosa estratto del suo singolo: saranno loro a rispondere in coro unanimemente e continuando in segno d’affetto il resto del brano. “Ma non ti piace se sono sinceraaaaaaa 🔥“, i commenti si moltiplicano in brevissimo tempo, facendo raggiungere allo scatto in total black di Annalisa ben 120mila apprezzamenti.