Arisa trasforma i social in un palco: l’esibizione live va virale – VIDEO

Arisa ha condiviso un video in live su Instagram in cui si mostra intenta a cantare. Subito va virale facendo un boom di visualizzazioni.

Arisa ha stupito Instagram con un video in live streaming. In versione naturale si mostra nello studio di registrazione. Durante la ripresa, di quasi un’ora, intona suoi noti brani.

“Oggi è il primo giorno che torno a cantare, con un filo di voce”, il commento della cantante. Al suo fianco il produttore Jason Rooney. I due si mostrano sorridenti intenti a scherzare.

Il video parte con la cantante che finisce uno spuntino per poi iniziare l’esibizione. La sua voce unica e il suo tono strepitoso catturano i fan. La live supera le 70 mila visualizzazioni e i quattrocento commenti. Il video inizia con il brano di Ortica.

Arisa: arriva nuovo singolo

Da poche settimane Arisa ha lanciato un nuovo singolo. “Ortica”, il titolo del brano dalle strofe che si alternano tra italiano e napoletano. Non è la prima volta che la cantante lucana si cimenta con la lingua partenopea. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo si è esibita con Michele Bravi reinterpretando il brano di Pino Daniele “Quando”.

Il nuovo singolo rappresenta un importante ritorno per la cantante in questi mesi impegnata in tv ad Amici come coach. Il testo è stato scritto da lei stessa e prodotto da Adriano Pennino. Il tema è la fine dell’amore che porta a un dolore simile alla bruciatura provocata dal contatto con l’ortica.

Da ieri il singolo è stato messo a disposizione in versione digitale. La cantante ha presentato per la prima volta il brano nella sesta puntata di Amici.

All’esibizione ha preso parte il ballerino Alessandro. Il brano pop melodico ha conquistato subito i fan.