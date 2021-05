Aurora Ramazzotti contro Pio e Amedeo: la risposta sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha espresso il suo pensiero su quanto accaduto ieri, ma gli utenti di Twitter hanno avuto da ridire

Aurora Ramazzotti è sembra ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, negli ultimi anni ha conquistato il web con la sua ironia spiccata che ha sicuramente preso da sua madre. Le due donne sono molto amate sui social, anche se di recente Michelle è stata al centro dell’attenzione per una polemica su qualcosa che è avvenuto a Striscia la Notizia qualche settimana fa.

Aurora Ramazzotti e la polemica su Pio e Amedeo: la risposta del web

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata dello show di Pio e Amedeo, “Felicissima Sera“, e sono stati al centro dell’attenzione mediatica a causa di un discorso che hanno fatto sul voler sdoganare diverse parole offensive perché lo sono soltanto nel momento in cui lo fai con intenzione. Un discorso un po’ presuntuoso da fare, perché se non si fa parte di determinate categorie, non puoi decidere cosa possa offendere e cosa no. Aurora Ramazzotti ha fatto un tweet sulla questione: “Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo per una categoria di cui non si fa parte e di cui non si conosce le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione, rimane a me un mistero irrisolvibile“.

Questo tweet di Aurora Ramazzotti è stato bersagliato da attacchi da parte degli utenti: “Letteralmente tua madre” ha scritto qualcuno, riferendosi a quello che è accaduto qualche settimana fa.