Bianca Guaccero l’augurio di buon weekend che vogliono tutti-FOTO

La bella conduttrice Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram in cui appare bellissima con uno sguardo intenso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero ha condiviso una foto in cui appare incantevole con uno sguardo intenso che guarda dritto in camera. Nella didascalia augura un buon weekend a tutti:”Buon weekend a tutti!! è commovente vedere come la gente sia stata felice di ritornare alla vita!! Piano piano ne usciremo. Ne sono sicura..il tunnel sta arrivando alla fine! Siate responsabili mi raccomando! Ps spero di ritornare presto”.

LEGGI ANCHE>>>Politically correct: il messaggio di Pio e Amedeo è virale

L’ultima settimana di Detto Fatto e la Guaccero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Aida Yespica bollente nel bikini arancione, il fisico è statuario lascia a bocca aperta-FOTO

Da poco è stato annunciato che il programma della Rai, Detto Fatto andrà in onda ancora una settimana e basta. Lo annuncia a malincuore la conduttrice supportata da Jonathan, protagonista anche lui dello show. Il problema è che la trasmissione potrebbe anche chiudere senza la Guaccero al timone. Infatti la conduttrice ha contratto il covid tempo fa e ancora non è riuscita ad eliminarlo dal suo corpo. Questo purtroppo le impedisce categoricamente di tornare in studio e concludere la stagione, almeno per il momento. Certo se dovesse risultare negativa al tampone allora potrebbe tornare per la gioia dei suoi fan. Al momento però non è questo il caso.

Per la conduttrice questa è stata la terza stagione di Detto Fatto, questa stagione non è stata facile. Oltre infatti a quest’ultimo problema che la sta tenendo lontana dallo studio, a novembre il programma è finito sotto accusa per i tutorial di Emily Angelillo ritenuta “sessista”. Una polemica che certo non fa buona pubblicità allo show, e infatti per un piccolo periodo è stato sospeso. Dopo alcune modifiche apportate alla squadra degli autori, il programma però è ripartito alla carica. Tuttavia nel corso della stagione il programma ha subito diversi spostamenti d’orario per dare spazio ad altri programmi con tematiche d’attualità politica e sportiva.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Nonostante le difficoltà incontrate quest’anno, gli autori sono favorevoli a riconfermare lo show nel 2022. La prossima settimana si concluderà quindi lo show per questa stagione, tutti i fan si augurano però di rivedere la Guaccero in forma e carica come sempre sul palco. Anche lei dichiara di voler tornare a condurre il prima possibile.