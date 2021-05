Federica Panicucci ha condiviso sui social uno scatto in cui si è mostrata in minigonna. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Color prugna e cortissima. Federica Panicucci si mostra in minigonna su Instagram conquistando i fan. Il carosello di immagini è stato pubblicato dalla nota conduttrice pochi minuti fa.

“Un bacio a tutti. E buona festa del primo maggio”, la didascalia al post. Negli scatti Federica si mostra sorridente e bellissima. Subito è boom di like e commenti da parte del suo milione di follower. Bellissima, la parola che si ripete sotto il post.

Federica è molto attiva sui social. Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale. Le sue foto stupiscono sempre i fan. Sia per il suo fascino, sia per gli outfit indossati. La Panicucci è sempre elegante e raffinata.

LEGGI ANCHE > Federica Panicucci svela i suoi consigli per la felicità: le parole colpiscono

Federica Panicucci: esordi, carriera e amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE > Federica Panicucci: elegante di prima mattina, il buongiorno che ti stravolge – FOTO

Per vederlo, vai su Successivo