Cremaschina Avanti un altro: l’incidente scopre tutto, la reazione dei fan

Laura Cremaschi fa girare la testa al pubblico italiano soprattutto quando dopo un incidente bollente mostra tutto, cosa è successo?

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti tutti i pomeriggi prima di cena. A fare da compagnia ai presentatori ci sono vari personaggi e tra questi Laura Cremaschi da tutti conosciuta come la Cremaschina. La donna è affascinante, bella e imprevedibile e il suo ruolo è quello di disturbare i concorrenti così da farli sbagliare. Nel corso della serata però qualcosa è andato storto, ecco cosa è successo.

Cremaschina: cosa è successo ad Avanti un altro?

Laura Cremaschi è stata chiamata in studio e l’influencer, come sempre, si è presentata con un tacco altissimo e il lato A in primo piano. Sensuale, accattivante e appariscente ha colto l’attenzione di tutti, concorrente e pubblico. L’entrata però questa volta non è stata trionfale anzi la donna si è ritrovata a vivere un incidente che ha incuriosito i presenti. La Cremaschina si stava avvicinando al tavolo per fare la domanda al partecipante quando la coppia Bonolis-Laurenti la ferma e uno dei due afferma: “Signorina, la zizza… Le esonda il seno”. Imbarazzo e disagio non sono mancati soprattutto da parte dell’influencer che chiede immediatamente scusa.

Questa sua insolita entrata non è dispiaciuta di certo ai telespettatori e al pubblico in studio, la sua bellezza è indiscutibile e le sue forme sono ormai su tutti i telefoni. Il web impazzisce per lei che non perde occasione di mostrare i suoi lati migliori. Fascino e sensualità non mancano mai!