Pagelle e tabellino della gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A Crotone-Inter, appena terminata

Il campionato di serie A si avvicina alla chiusura. L’Inter è ad un passo dallo scudetto: mancano pochissimi punti per la banda di Conte per la certezza matematica. Il Crotone, invece, è praticamente vicinissimo alla serie B. La sfida di oggi tra la capolista e il fanalino di coda non è stata propriamente spettacolare. Gli ospiti riescono a vincere e, in caso di non vittoria dell’Atalanta, possono già festeggiare.

Il primo tempo si chiude sullo zero a zero: tanto possesso palla per i nerazzurri, un paio di tiri e un paio di pali colpiti dalla squadra milanese. I calabresi, invece, non riescono mai ad impensierire Handanovic.

Crotone-Inter, le pagelle e il tabellino della partita

Partita non bellissima allo Scida. Le due squadre creano pochissime occasioni: nella prima frazione l’Inter ci prova ma viene fermata in due occasioni dal palo e da un Cordaz in splendida forma. Nel secondo tempo, Antonio Conte prova a scuotere un po’ i suoi con i cambi. E ci riesce: Eriksen, entrato in campo da appena 3 minuti, segna un grandissimo gol con un un tiro di destro potente da fuori area. A pochi minuti dal termine, Lukaku sfrutta al meglio una palla vagante in area di rigore e sigla il 2 a 0: l’arbitro però annulla.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5.5, Golemic 5, Magallan 5.5; Molina 6, Messias 6, Cigarini 5(46′ Eduardo 5.5), Benali 5.5(66′ Vulic 5.5), Reca 5.5(38′ Pedro Pereira 6); Ounas 6 (72′ Riviere s.v ), Simy 5.5. All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5, Barella 6, Brozovic 6, Sensi 6 (64′ Eriksen), Darmian 6 (64′ Perisic); Lukaku 5.5, Lautaro Martinez 5.5 (64′ Sanchez)I. All. Conte

Arbitro: Alessandro Prontera

Ammoniti: Brozovic (I)

Reti: 68′ Eriksen

Migliore in campo: Eriksen

L’Inter giocherà nuovamente sabato prossimo alle 18: i nerazzurri ospiteranno la Sampdoria. Il Crotone, invece, giocherà domenica alle ore 18 contro la Roma all’Olimpico.