Il bilancio segna almeno 18 morti a causa della deflagrazione nella struttura. Le vittime sono pazienti affetti da Covid-19.

Almeno 18 persone hanno perso la vita questo sabato mattina (1 maggio) a causa di un incendio, il quinto in poche settimane in una struttura ospedaliera. La deflagrazione è scoppiata intorno all’1:00 ora locale, equivalenti alle 21:30 di ieri in Italia. Al momento dell’esplosione – provocata da un cortocircuito nel reparto di terapia intensiva – la struttura privata Patel Welfarea quattro piani di Bharuch, nello stato del Gujarat occidentale, ospitava circa 50 pazienti affetti da SARS CoV-2.

Il Covid-19 continua a piegare l’India

Le fiamme sono divampate al primo piano, nel settore adibito alle cure contro il coronavirus. Secondo quanto riferiscono le fonti ufficiali della polizia, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in un’ora. Lo scorso incendio è avvenuto il 23 aprile nella periferia di Bombay. Anche quella volta le fiamme circondarono un intero reparto di terapia intensiva anti-Covid: il bilancio segnò 13 vittime. Sempre nello stesso stato, i media locali registrano altri 22 pazienti affetti da coronavirus morti in ospedale a causa di assenza di bombole d’ossigeno e altre problematiche legate ai dispositivi di ventilazione.

Finora il sistema sanitario indiano è in ginocchio a causa dell’assenza di finanziamenti e dei ritmi della pandemia. La situazione coronavirus è ormai fuori controllo: la neonata variante indiana – più pericolosa in termini di trasmissibilità a causa della duplice mutazione della proteina Spike – ingoia l’India, ormai sull’orlo collasso. Come il Brasile, i cimiteri dello Stato federale dell’Asia meridionale sono saturi: le immagini che circolano oggi sul web mostrano centinaia di corpi bruciati in strada.

La nuova variante incute timore: questo sabato l’India ha contato oltre 400.000 nuovi contagi. La pandemia continua a provocare enormi disagi negli ospedali indiani, in ginocchio tra carenza d’ossigeno, mancanza di medicinali e posti letto.

Fonte Dw.com