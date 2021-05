Domenica In, chi condurrà l’anno prossimo? Svelato il nome

Domenica In. La stagione televisiva in corso si avvia alla conclusione. Cosa prevederà il futuro della storica trasmissione di Rai Uno? Si vociferava di un cambio di guardia alla conduzione. Tutti gli aggiornamenti al riguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenica in (fanpage) (@domenica_in_raiuno)

Siamo abituati a vedere alla conduzione di Domenica In il volto rassicurante e familiare di “zia” Mara Venier. Il contenitore pomeridiano di Rai Uno è una delle trasmissioni più longeve del palinsesto della tv di stato. Va in onda dal 1976 ed è giunto alla 45^ edizione. Dopo così tanto tempo si sono avvicendati nelle vesti di padroni di casa diversi presentatori storici del piccolo schermo italiano: dal compianto Corrado al sempre verde Pippo Baudo, passando per Lorella Cuccarini e Massimo Giletti.

Mara Venier, però, è sempre stata una presenza fissa, tornando spesso a periodi alterni. Dal 2018 è lei la vera e unica Signora della domenica. Era trapelata un’indiscrezione che vedeva il suo allontanamento dal programma per favorire altri colleghi. Era stato fatto il nome di Caterino Balivo in sua sostituzione.

Arriva adesso la decisione dei vertici Rai sul futuro di Domenica In. Scopriamo le novità.

LEGGI ANCHE –> La classifica delle donne più ricche del mondo: ecco chi sono le italiane

Domenica In. Mara Venier: confermata o sostituita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milly Carlucci, da lei un nuovo giudice: il nome clamoroso

Insostituibile Mara Venier, sarà lei a condurre nuovamente Domenica In nella prossima stagione televisiva. La presentatrice ha dimostrato tutto il suo amore per la trasmissione non allontanandosi mai dal suo posto nemmeno durante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid19 e neanche quando, a causa di una rovinosa caduta, ha subito un infortunio alla gamba. Con tanto di gesso e stampella, è sempre stata una certezza della domenica pomeriggio degli italiani.

La Rai, però, per lei ha anche altri prestigiosi progetti. La vedremo, infatti, condurre Lo Zecchino D’Oro con l’amico e collega Carlo Conti. Non si tratterà in questo caso di una competizione poiché le canzoni dei piccoli artisti sono già state divulgate lo scorso dicembre, bensì sarà una serata di puro intrattenimento canoro.

Dopo la decisione di Amadeus di non replicare per una terza volta con la sua presenza sul palco dell’Ariston, c’è già chi ha avanzato proprio il nome della Venier come prossima padrona di casa durante l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. La notizia è tutta da confermare. A fianco a lei potrebbe esserci una sua vecchia fiamma, oggi grande amico: Renzo Arbore. Insieme indubbiamente scriverebbero una pagina televisiva interessante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

E a proposito di scrittura, Mara Venier è una donna dai mille talenti. Uscirà il 6 maggio in libreria una sua opera letteraria dal titolo Mamma, ti ricordi di me?, edito da Rai Libri, in cui raconta il calvario della malattia della madre Elsa, deceduta a causa del morbo di Alzheimer.