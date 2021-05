Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la clamorosa novità sul loro rapporto

Elisa Isoardi dopo la quarantena si lascia travolgere dall’amore di Raimondo Todaro, il ballerino ha conquistato la conduttrice? I dettagli

Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare la flotta dell’Isola dei famosi prematuramente, il suo fisico non ha retto le sfide del programma e la donna è stata costretta a tornare in patria per un problema all’occhio. Così dopo il periodo di quarantena, oggi è pronta a riprendere in mano la sua vita quotidiana, lunedì sarà in studio da Ilary e i fan non vedono l’ora di vederla e sentirla raccontare la sua esperienza nelle Honduras. Ma non solo, quelli più curiosi vorrebbero sapere qualcosa in più sul presunto flirt con Raimondo Todaro. I due hanno ballato e giocato insieme a Ballando con le stelle e poi?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: qual è il loro rapporto?

La loro è stata una coppia di ballo molto complice e passionale, ma le cose tra i due non hanno funzionato lontano dai riflettori. Il pubblico italiano sperava in una storia d’amore e i fan sono rimasti delusi visto che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non è successo proprio niente, o almeno è quello che loro stessi hanno raccontato. Todaro ha rivelato in un’intervista a Vero che tra lui e la conduttrice c’è una bella amicizia ma nulla di più. “L’ho anche seguita – fa riferimento all’Isola – ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”.

Non hanno avuto modo di rivedersi dopo la bella esperienza a Ballando con le stelle, ma adesso non perderanno occasione di incontrarsi e passare del tempo insieme. Che un appuntamento possa riaccendere la passione? I fan ci sperano e fanno il tifo per loro.