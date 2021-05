La bella cantante Elodie ha condiviso una stories del backstage di una campagna pubbliciataria per un noto marchio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie è ufficialmente ambassador per l’Italia del noto marchio Bulgari, nelle stories ha mostrato il backstage della campagna per Bulgari ed è apparsa magnifica con un abito sexy bianco. Indossa poi il famoso orologio Bulgari oro che si avvolge intorno al polso come un serpente, al quale infatti è ispirato. Elodie commenta la novità in questo modo:”Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte Bulgari family come Ambassador per l’Italia”. Arriva anche il commento del fidanzato Marracash, che ironizza:”Amo sei assicurata?”.

Elodie e la scalata incredibile della sua carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La bella cantante Elodie è ufficialmente la Amassador Bulgari per l’Italia. Incredibile la strada che ha fatto questa giovane donna, dall’inizio della sua carriera ad Amici fino ad ora. Lei stessa ha spiegato durante il Festival di Sanremo, per cui è stata scelta come co-conduttrice per una sera, che la sua adolescenza è stata difficile e più di una volta ha incontrato difficoltà. Ha anche spiegato che aveva deciso a 20 anni di abbandonare per sempre la musica, se non fosse stato per un musicista lei oggi probabilmente non sarebbe arrivata dove è. La sua scalata è iniziata da Amici, il programma di Maria De Filippi, dove si è presentata con vestiti umilissimi come lei stessa ha raccontato perché non poteva permettersene altri.

Una ragazza giovane e scompigliata con tanti sogni nel cassetto e pronta finalmente a raggiungerli. La sua particolarità ha conquistato i giudici e anche la sua voce diversa dalle altre. Dopo il suo percorso ad Amici, Elodie ha iniziato ad incidere dischi e ad avere sempre più successo. Il suo brano della scorsa estate “Ciclone”, in feat con Takagi&Ketra ha ottenuto 64 milioni di visualizzazioni. Quest’anno è stata anche la prima artista femminile sulla cover di Icon Magazine, in merito a questo ha scritto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

“Le donne possono fare tutto, in tutti i campi” Nella giornata internazionale dei diritti della donna questo è il mio augurio per tutte noi ma anche per tutti gli uomini perché nessun diritto sia più violato”. Elodie è indubbiamente l’artista del momento e anche sui social è molto seguita con ben 2,4 milioni di followers.