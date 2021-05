La reazione di Flavio Insinna dopo la decisione ufficiale su chi sarà il nuovo conduttore per la prossima stagione de “L’Eredità”.

In previsione della pausa estiva 2021, adesso sempre più vicina, e pronta a far mettere da parte la grinta del conduttore televisivo, Flavio Insinna, la trasmissione de “L’Eredità” verrà sostituita immancabilmente. A prendere le redini della serata sul primo canale Rai ci penserà infatti Marco Liorni. Dunque con più precisione i giochi, a partire dal mese di giugno, riprenderanno con “Reazione a catena”. Eppure, nonostante manchino ancor alcune settimane al previsto cambio di scena, è già stata presa la decisione definitiva sul nome di chi condurrà la prossima edizione, e a partire dal prossimo autunno.

L’Eredità, Flavio Insinna reagisce alla novità sulla conduzione

Visti i dati stimati e riguardanti l’audience di questi ultimi tre anni, l’affezionato quiz di Insinna de “L’Eredità” avrebbe potuto, se differenti, far puntare la rete su cambi notevoli mettendo in tal modo nuovamente da parte lo spirito goliardico dello showman romano. Eppure, così non è stato, gli ascolti si sono confermati con ottimi risultati, ed il crescendo dei telespettatori ha permesso a Flavio di riconfermarsi in ultimis anche per la quarta stagione dello show.

La trasmissione riprenderà le sue riprese ed andrà nuovamente in onda dalla fine di settembre 2021. Mentre l’ultima puntata della corrente stagione verrà trasmessa il 6 giugno.

Con molta probabilità, se la situazione di allerta nella penisola dovesse affievolirsi, potrebbe voler dire per il programma una ripartenza in grande stile. Permettendo di far partecipare in studio una parte di pubblico cospicua e magari lasciando libero l’ingresso a qualche nuova personalità all’interno del gioco.