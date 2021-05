Esonero Pirlo, il nuovo allenatore è stato avvistato a Torino

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è ormai segnato. Nelle ultime ore, a Torino pare sia sbarcato il nuovo allenatore

Come già riportano da tempo, alcune voci di corridoio alla Continassa, l’ambiente sportivo della Juventus Football Club, Andrea Pirlo avrebbe già segnata sul calendario, la data esatta i cui farà le valigie. Destinazione, altri lidi di minor blasone per farsi le “ossa”.

In casa bianconera, c’è chi dice che qualunque sarà l’esito della stagione, il tecnico bresciano abbandonerà la nave, in ogni caso. Secondo molti addetti, l’ex stella di Milan e Juventus, da calciatore pagherebbe l’inesperienza di inculcare la voglia di vincere e del “bel gioco“, ricercato dalla società, alla vigilia di questa stagione.

Insomma i motivi della dirigenza juventina, di puntare su Pirlo erano concentrati proprio sotto questo aspetto, dal momento in cui si dava per scontata la base dei “3 punti”, in quasi tutte le partite.

Gli obiettivi prefissati però sono andati a scemare man mano. Ed ora si fanno sempre più insistenti le ombre di altri allenatori sul tecnico bresciano, alla sua primissima esperienza da commissario tecnico

