Fedez scatenato contro tutti ”il nemico è al vostro interno”

Il cantante e l’influencer sul palco del Concerto del Primo Maggio fa un monologo in cui non risparmia nessuno e inveisce contro Draghi e il governo.

Fedez non ha paura e non si tira indietro, nonostante i veti che gli sono stati posti.

Il marito di Chiara Ferragni torna sul palco del Primo Maggio questa volta tenutosi alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e non a Piazza San Giovanni, come di consueto, per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.

Sale sul palco e si esibisce in un medley dei suoi ultimi brani per poi fermarsi, prendere dei fogli in mano e leggere un vero e proprio attacco al primo ministro Draghi e al Parlamento.

Le parole di Fedez

Il rapper milanese inizia il suo attacco contro il capo del governo Mario Draghi sottolineando come non vengano tutelati allo stesso modo i lavoratori dello spettacolo e quelli che appartengono al mondo del calcio: “L’Italia si basa sul calcio e lo sappiamo ma i lavoratori del mondo dello spettacolo sono lo stesso numero e vanno tutelati anche loro”.

Prima però precisa che stando davanti alle telecamere della Rai, il vicedirettore di Rai Tre ha ritenuto questo intervento inopportuno e nonostante volesse oscurare i nomi ed edulcorare il contenuto è riuscito ad ottenere l’autorizzazione prendendosi tutte le responsabilità.

Non ha risparmiato nessuno questa sera Fedez e ha proseguito il suo intervento contro alcune personalità politiche che si sono espresse con parole forti e inaccettabili contro la diversità di genere.

Fedez ha ripetuto i virgolettati facendo nomi, cognomi e partiti di appartenenza.

Non si è risparmiato e alla fine del monologo ha cantato il suo ultimo successo Bella storia.

Sicuramente Fedez non si lascia intimorire da nessuno ma ci aspettiamo che queste dichiarazioni abbiano un seguito sui social, sui giornali e chissà se anche in tribunale.