La conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’ ha avuto un grande successo in questa stagione in corso. Ma ora cosa bolle in pentola per lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica che con grande professionalità porta avanti il suo lavoro da oltre 17 anni.

Laureata in Scienze della Comunicazione a La Sapienza, subito dopo inizia a collaborare con la redazione di Radio Vaticana e a intraprendendo il ruolo di inviata per il programma A sua immagine, in Rai dove inizia una fitta collaborazione.

Da lì il successo: passò prima a Uno mattina, poi a Lo zecchino d’oro per approdare, successivamente, a La vita in diretta.

Oggi conduce un programma tutto suo che è Da noi…a ruota libera in onda dal 2019, subito dopo Domenica In.

LEGGI ANCHE —> Paola Perego in lacrime: “E’ finita qui”

Il futuro di Francesca Fialdini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

LEGGI ANCHE —> Storie Italiane, Eleonora Daniele sostituita: un volto nuovo in Rai

Ogni puntata del programma prevede in scaletta tre rubriche: quella dedicata alle prime donne con i racconti di protagoniste femminile autorevoli e apprezzate; quella sulle buone notizie con i racconti degli eroi di tutti i giorni e infine A come amore con i racconti delle coppie solide e affiatate che vogliono dare prova del loro sentimento.

Ma cosa bisognerà aspettarsi dalla prossima stagione per quanto riguarda i progetti dell’amata presentatrice?

Stando a quanto circola dalle indiscrezioni sul web, Francesca Fialdini dovrebbe essere riconfermata alla conduzione del programma che dal 2019, data della sua prima messa in onda, ottiene ottimi risultati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Sarebbe la terza stagione consecutiva in cui, negli Studi Rai Fabrizio Frizzi, la Fialdini porta avanti il suo programma di successo.