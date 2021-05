“Quanto siete favolose”, Karina Cascella con una persona speciale – FOTO

Karina Cascella, gli scatti su Instagram in compagnia di una persona speciale conquistano tutti: boom di like

Seguitissima sui social, Karina Cascella totalizza su Instagram il numero di 1 milione di followers, con i quali condivide scatti della sua quotidianità. Dallo sport alla vita personale, passando anche da quella professionale, è in costante comunicazione con i numerosi fan.

Conosciuta da tutti come un’opinionista determinata, la cui forza di carattere rasenta l’imbattibilità, in pochi sanno che prima di conquistare il successo, sono molti gli ostacoli che si è trovata ad affrontare. Nata ad Aversa in un contesto familiare complesso, ha avuto un’infanzia molto difficile, condivisa con le sorelle Sunny e Daniela.

L’esperienza di tale situazione deve aver fortificato maggiormente il loro rapporto, creando un legame inossidabile d’amore viscerale. Sentimento evidente nella dedica a una di loro, pubblicata nell’ultimo post su Instagram.

Karina Cascella in compagnia della sorella: stupende

Karina Cascella ha deliziato i fan della suo splendore con un insolito post su Instagram: una dedica d’affetto alla sorella Sunny. Proprio in sua compagnia, si mostra in due diapositive, dove sfoggiano un look sportivo per l’allenamento in condivisione.

L’opinionista in verde menta, la compagna di fitness in rosso, insieme formano una coppia di bellezze davvero strabilianti. Diverse ma entrambe decisamente affascinanti, stregano il web, che si blocca per loro.

In forma smagliante, unite e sorridenti, condividono la parentesi di felicità, che solo la complicità tra due sorelle può donare. Ben descritta dalle parole di Karina Cascella, che celebrano il loro legame: “Quando sono con te vorrei che il tempo si fermasse ed in un certo senso mi capita di non pensare a null’altro che a te“.

I commenti sono tutti di assoluta ammirazione: “Bellissime“, “Ma quanto siete favolose?“, ed è subito boom di like.