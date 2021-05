Leonardo Lamacchia chi è: carriera e vita privata dell’ospite di Verissimo

A grande richiesta sarà ospite a Verissimo uno dei partecipanti di questa edizione di Amici, Leonardo Lamacchia: scopriamo qualcosa in più su di lui

Nelle ultime settimane Silvia Toffanin ha voluto dare spazio all’interno di Verissimo agli ultimi eliminati del serale di Amici. Oggi pomeriggio toccherà al cantautore Leonardo Lamacchia, per la gioia dei suoi numerosi fan. L’artista è stato uno dei protagonisti della ventesima edizione del talent, portando con sé una storia che ha colpito e appassionato il pubblico.

Chi è Leonardo Lamacchia: carriera e vita privata

Leonardo Lamacchia, classe 1994, ha sempre sognato di diventare musicista e non ha mai smesso di credere che un giorno avrebbe potuto intraprendere questa strada, nonostante la vita lo abbia messo spesso a dura prova. Il giovane si è infatti ritrovato spesso a doversi impegnare in lavori provvisori per potersi mantenere. La sua prima occasione per farsi conoscere dal pubblico arriva nel 2017 quando partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Ciò che resta“. Negli anni a venire avrà la possibilità di aprire i concerti di un suo caro amico, il cantante Ermal Meta, alla quale ancora oggi lo lega un rapporto speciale.

Il suo percorso artistico lo porta a volersi mettere nuovamente in gioco e lo fa presentandosi ai provini di Amici di Maria De Filippi. Leonardo viene ammesso nella scuola e nel corso dei mesi si fa conoscere dal pubblico attraverso una serie di inediti, da “Natale d’estate” a “Orione“. L’ultimo singolo presentato nel corso del serale e attualmente disponibile sulle piattaforme digitali è “Giganti“.

A Leonardo l’esperienza all’interno del programma ha dato l’opportunità di crescere, come artista e come persona. Nel corso dei mesi un momento toccante lo ha visto protagonista: il giovane ha fatto coming out dichiarando apertamente la sua omosessualità anche nella speranza di mandare un messaggio. “Non voglio che nessun altro si senta diverso. Voglio parlare a tutti i ragazzi e ragazze di questo, come artista ho il dovere di farlo“, ha dichiarato.

Questo pomeriggio a partire dalle ore 15,30 sarà ospite di Silvia Toffanin dove racconterà la sua storia e parlerà dei progetti futuri che lo vedono coinvolto.