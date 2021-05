Manuela Arcuri da Amadeus: questa volta qualcuno si infuria. Caos in studio

Manuela Arcuri. La bella attrice di Frosinone è stata ospite del popolare show I soliti Ignoti, condotto da Amadeus. Il montepremi messo in palio è per una buona causa. E’ riuscita a raggiungere il prestigioso traguardo?

I Soliti Ignoti è un gioco televisivo divertentissimo che appassiona il pubblico ormai da diverse stagioni. Era il lontano 2007 quando venne trasmesso per la prima volta sugli schermi di Rai Uno; alla conduzione c’era il mai dimenticato Fabrizio Frizzi.

Il format, nella sua semplicità, prevede delle dinamiche di gioco non facili da realizzare: bisogna abbinare, infatti, attività e mestieri alle identità che via via sfileranno davanti al concorrente di turno. E’ necessaria sicuramente una buona capacità d’osservazione mischiata a ottimo intuito. Una cospicua dose di fortuna, però, di certo non deve mancare mai.

Dal 2017 è il presentatore Amadeus ad aver preso le redini della trasmissione. Va in onda un’edizione speciale che ha per protagonisti personaggi famosi che si cimentano, di volta in volta, con lo scopo di mettere da parte un gruzzolo da devolvere in beneficenza. Nella puntata di ieri è intervenuta un’attrice amatissima: Manuela Arcuri. Com’è stato il suo percorso?

Manuela Arcuri a I soliti Ignoti: la sua gara

Un’emozionatissima Manuela Arcuri si è messa alla prova durante il game show I Soliti Ignoti su Rai Uno. L’attrice della provincia di Frosinone ha concorso con lo scopo di devolvere il montepremi eventualmente raggiunto a favore della Fondazione Italiana per l’Autismo.

Nonostante qualche piccolo intoppo durante lo svolgimento della sua prova, ha realizzato un percorso egregio, guidata dal frizzante presentatore Amadeus. L’attrice è infatti giunta alle fasi finali del gioco con la somma di 20mila euro. Come molti personaggi noti prima di lei, le note dolenti sono arrivate con l’ultima manche, quella che riguarda l’abbinamento del parente misterioso a una delle identità presenti in studio.

Manuela Arcuri ha dovuto scoprire di chi fosse sorella la giovane Maria Laura, 27 anni, con uno sguardo abbastanza torvo, quasi minaccioso, furioso. Probabilmente gli autori le avranno detto di non sorridere per non rivelare somiglianze.

L’Arcuri ha scelto l’ignota numero 7 ma in realtà la giovane è imparentata con il numero 3, due fratelli con 9 anni di differenza e, in effetti, poca con similarità fisica. Era difficile indovinare. Grande delusione ma l’appuntamento con la solidarietà è semplicemente rimandato alla prossima puntata.