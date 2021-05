I protagonisti di “Matrimonio a prima vista Italia” sbarcano su Instagram: dove trovarli

È ormai terminata un’altra edizione della versione italiana di “Matrimonio a prima vista” e ora le vite dei protagonisti potranno essere seguite sui social: ecco dove

Un vero e proprio esperimento sociale quello che caratterizza il programma “Matrimonio a prima vista” nel quale dei perfetti sconosciuti si incontreranno all’altare e dovranno convolare a nozze con degli effettivi estranei. Un esperimento quasi estremizzato che porta sei single a lanciarsi in questa sfida: ma chi deciderà di andare fino in fondo? Il pubblico ha modo di scoprirlo attraverso una puntata speciale, realizzata sei mesi dopo e che presenta il quadro della situazione. Quali sono le coppie rimaste unite e quali invece non sono riuscite a sbocciare. Riassumendo quanto accaduto al termine dell’ultima stagione, scopriamo dove poter seguire ora alcuni dei protagonisti sui social.

LEGGI ANCHE -> Tale e Quale Show, per la nuova edizione due nomi pazzeschi

Gli account Instagram dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina_lapeda (@martina_pedaletti)

LEGGI ANCHE -> Detto Fatto, arriva la novità clamorosa: la trasmissione chiude

Delle tre coppie formate nell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” l’unica a essere sopravvissuta è quella formata da Francesco e Martina che sembrano intenzionati a costruire un rapporto solido, seppur partito in un programma televisivo. Se Francesco non ha voluto approdare su nessun social, Martina è invece ben avviata su Instagram dove il suo account –martina_pedaletti– è seguito da quasi 30 mila persone. È lì che continua a condividere teneri scatti con il suo compagno e nel quale il pubblico potrà continuare a restare aggiornato sulla coppia.

A differenza di quello che si poteva pensare seguendoli all’interno del programma non sono durati Clara e Fabio che hanno subito intrapreso strade differenti. Sebbene il pubblico abbia assistito alla nascita di un apparente sintonia le cose, una volta tornati al mondo reale, non sono andate bene. È possibile seguire entrambi su Instagram nei rispettivi account, claracampagnola e fabio_ilvery.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Bonfiglio (@salvo.bonfi)

Il colpo di fulmine non è scattato neppure per l’ultima coppia, quella composta da Salvo e Santa, la quale non è sembrata intenzionata neanche a provarci. Dei due l’unico a trovarsi sul social è Salvo, all’account salvo.bonfi.