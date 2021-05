Numeri record per i trattamenti e gli interventi di medicina estetica: solo nel 2019 oltre un milione. Ma bisogna fare attenzione alle truffe

Sarà che quest’anno abbiamo passato più tempo davanti alla telecamera del computer e dello smartphone, ma la voglia di migliorarsi non è mai stata così tanta. Già dall’inizio degli anni Dieci del Duemila la medicina estetica ha visto un vero e proprio boom. E il trend è sempre in crescita: secondo quanto riporta Askanews, nel 2019 si è toccato il record di un milione di interventi.

Sebbene si tratti di medicina, i ciarlatani e le fake news sono sempre in agguato. Complice anche il web, che con le piattaforme social e i blog è diventato il punto di riferimento per le conversazioni e le ricerche sul beauty. Ma attenzione: secondo gli esperti il 60% dei post Instagram con tema ritocco negli Stati Uniti siano di autopromozione (quindi pubblicità), mentre il 40% dei video più popolari su YouTube non è realizzato da medici professionisti.

Medicina estetica: è boom di trattamenti e interventi. Ma attenzione alle truffe

Il ruolo del medico è anche quello di educare e informare correttamente, come spiega il dottor Marco Iera, specialista dell’Istituto Brera di Milano e membro della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica: “Bisogna porre tantissima attenzione all’anamnesi, cioè alla raccolta dei dati e capire quali sono le aspettative del paziente. E spiegare molto bene al paziente cosa veramente si può realizzare”.

La medicina estetica rischia di cadere in mano a persone che non hanno una debita formazione professionale, visto che in Italia non esistono normative troppo stringenti. Per questo gli specialisti chiedono che siano introdotte leggi che regolino l’accesso al settore. “La medicina estetica – chiarisce Massimo Signorini, fondatore dell’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino – è una branca della medicina e come tale va trattata. Parte da basi scientifiche e propone interventi sulla persona per migliorare l’aspetto fisico”.

Ma cosa fare per non cadere in truffe o peggio, avere delle serie ricadute sulla salute per colpa di mani poco esperte? Bisogna prendere delle precauzioni, come spiega Marco Iera. “Selezionare il medico: bisogna rivolgersi a una persona specializzata nel campo, che utilizza prodotti di altissimo livello. E le procedure devono essere effettuate in centri accreditati per questo tipo di trattamento”.