Milan-Benevento le pagelle e il tabellino della gara

Le pagelle ed il tabellino dell’ultimo posticipo della trentaquattresima giornata di campionato di Serie A tra Milan-Benevento, appena terminata.

La gara a San Siro termina con una vittoria per i rossoneri che si portano in vantaggio già al 6′. E’ Saelemaekers che imbuca Kessié, il quale con un velo libera Calhanoglu che di destro supera Montipò.

Il raddoppio arriva dopo un’ora di gioco: è Theo Hernandez a realizzare la rete del raddoppio, ribadendo in rete una conclusione di Ibrahimovic.

Milan-Benevento: il tabellino e le pagelle della gara

RETE: 6′ Calhanoglu, 60′ Theo Hernandez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Dalot 6, Tomori 6.5, Romagnoli 6.5, Hernández 7 (75′ Calabria 6); Bennacer 5.5 (45′ Tonali 6), Kessie 7; Saelemaekers 6.5 (75′ Castillejo 6), Çalhanoğlu 7, Leão 5 (75′ Rebic 5.5); Ibrahimović 5.5. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Kjær, Gabbia, Kalulu; Krunić, Meïte; Hauge, Díaz. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 7; De Paoli 5.5, Glik 6, Caldirola 5.5, Barba 5; Dabo 6.5, Viola 6, Ioniță 5; Iago Falque 6.5 (55′ Insigne 5.5), Improta 5.5 (76′ Caprari 6); Lapadula 6 (76′ Gaich 6). A disp.: Manfredini, Lucatelli; Tello, Insigne, Di Serio, Sanogo, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi

AMMONITO: Bennacer

ARBITRO: Calvarese

Nella prossima gara il Milan giocherà nel posticipo di domenica sera il big match in casa contro la Juventus, in trasferta. Il Benevento invece ospiterà alle 15 il Cagliari per un testa a testa per la salvezza.