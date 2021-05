Milly Carlucci, da lei un nuovo giudice: il nome clamoroso

Si prepara ad apparire sulle scene danzanti di Milly Carlucci un nuovo personaggio: la clamorosa new entry in giuria.

Mentre la prediletta dalle stelle danzanti si dichiara pronta più che mai a prendere le redini della nuova edizione del suo reality di “Ballando Con Le Stelle“, la conduttrice di origini abruzzesi, Milly Carlucci, pare avere in serbo una buona dose di novità. Fra queste, negli ultimi giorni, a prendere piede è stata proprio la notizia di una oltremodo interessante new entry per quel che riguarda la giuria.

Rispondendo ad alcune domande sul programma, infatti, la stessa Milly nel corso di un’intervista dichiarerà che “Ballando” andrà in onda a partire dal prossimo autunno. E che la suddetta personalità spiazzerà con molta probabilità il suo pubblico. Scopriamo perché.

“Ballando Con Le Stelle”, Milly Carlucci parla del nuovo giudice in gara

Secondo quanto lasciato intendere dall’amata conduttrice alla penna del noto settimanale “Oggi“, pare che la new entry riguardi una personalità femminile. Inoltre, dalle prime deduzioni a tal proposito, il ritratto messo appunto da una pluralità di punti di vista svelerebbe che si tratti di una celebre giornalista ed anch’essa particolarmente attiva nel mondo della conduzione.

Insomma delle belle sorprese bollono nel pentolone stellato di Milly ed i suoi telespettatori sembrano non veder l’ora che lo show abbia nuovamente inizio. Ora, in special modo, per scoprire chi sia l’identità misteriosa che vestirà i panni di un esponente della giuria. Ma i dettagli non finiscono qui.

Nonostante la storica conduttrice della trasmissione abbia più volte dimostrato la sua fierezza nei confronti dei giurati già presenti nelle passate edizioni, e pur non volendo al momento sbilanciarsi, di certo non dà modo di dubitare della professionalità che riguarderà la nuova arrivata. Adesso non resta che attendere che il suo nome venga rivelato ufficialmente.