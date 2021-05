Noemi è ambasciatrice della nuova campagna firmata Disney. A tema Principesse, si fa portavoce degli ideali di gentilezza e coraggio.

“Noi principesse sempre”, questo il nome della nuovo campagna lanciata da Disney. Un’iniziativa di portata globale che ha come protagoniste le più famose principesse della multinazionale. Un progetto che si fa portavoce di valori quali gentilezza e coraggio.

Da Cenerentola, a Bella, a Elsa, sono 14 le storie narrate in formato digitale. Il suo obiettivo è ispirare i bambini di tutto il mondo verso i principi di solidarietà e genuinità.

In Italia l’ambasciatrice ufficiale è Noemi. La cantante ha dato voce al singolo “Un nuovo inizio”. Il brano, la cui versione internazionale è “Starting Now”, è stato riadattato dalle autrici Ginevra e Arashi. Quest’ultime fanno parte del team con cui Noemi ha realizzato il suo ultimo album.

Noemi: ambasciatrice della nuova campagna Disney

Non è la prima volta che Noemi collabora con Disney. In passato aveva infatti cantato la colonna sonora in “Ribelle – The Brave”.

Oltre a cantare il nuovo singolo, emblema della campagna delle principesse, Noemi ha realizzato due delle quattordici storie della campagna. Accanto a questa è stata indetta una ricerca in cinque paesi europei dedicata al tema della percezione del coraggio e della gentilezza. Quello che ne è emerso è la scelta dei genitori di ricorrere ai personaggi dei cartoni, come le principesse, per spiegare e trasmettere questi valori ai loro figli.

Sulla pagina ufficiale di Instagram di Disney Italia è stato postato un video in cui Noemi si mostra intenta a registrare la nuova uscita. Il brano sarà disponibile a partire dal 21 maggio.

La stessa cantante ha comunicato la notizia sulla sua seguitissima pagina Instagram. “Tutti abbiamo bisogno di ascoltare nuove storie di coraggio e di gentilezza, quest’anno ancora di più”, la didascalia al post condivisa da Noemi.

Intanto ieri sera la cantante, è stata tra gli ospiti del noto format di Felicissima serata conquistando come sempre il pubblico.