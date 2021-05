“Un’opera d’arte”: Elisabetta Canalis senza trucco, fan sbalorditi – FOTO

Elisabetta Canalis ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. In macchina in attesa, si è mostrata in versione naturale senza un filo di trucco. I fan rimangono senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis si è mostrata in versione naturale su Instagram. Senza un filo di trucco la sua bellezza lascia i fan senza fiato. Nella foto pubblicata sulla sua pagina Instagram, seguita da più di due milioni di follower, la Canalis si mostra in macchina intenta ad aspettare.

“Waiting in the car pics, best pics”, la didascalia al post. Subito è boom di like e commenti. Molti dei suoi follower apprezzano la sua bellezza e il suo fascino. Diversi utenti si complimentano per il suo charme nonostante il suo volto sia privo di trucco.

Elisabetta Canalis: carriera e amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

