Parole toccanti quelle della conduttrice de ‘Il filo rosso’ che in diretta fa un annuncio importante. Commozione in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Paola Perego da Novembre 2020 è al timone della trasmissione ‘Il filo rosso’ che va in onda su Rai due in una fascia oraria sicuramente proibitiva per la rete, data la concorrenza.

Si tratta del sabato pomeriggio quando su Canale 5 c’è Maria De Filippi con Amici.

Tuttavia Paola Perego ha cercato di disimpegnarsi con il suo programma dedicato al filo rosso che lega nonni e nipoti, toccando il cuore degli italiani all’ascolto.

Oggi era l’ultimo giorno di questa edizione de ‘Il filo rosso’ e Paola Perego si è lasciata andare con un breve monologo molto toccante.

LEGGI ANCHE —-> Storie Italiane, Eleonora Daniele sostituita: un volto nuovo in Rai

Il saluto di Paola Perego

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

LEGGI ANCHE —> Maria Pia Calzone, il selfie allo specchio mostra tutta la sua maestosa bellezza – FOTO

“Oggi cari amici finisce questa prima edizione de Il Filo Rosso. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia in tutti questi pomeriggi. Abbiamo provato, insieme a voi, a raccontare i legami più speciali, quelli che sono tenuti stretti da un filo rosso invisibile, che però c’è ed è importante. Ed io sono molto felice di avere condiviso queste emozioni con voi, davvero. Grazie a tutti”.

Occhi lucidi per Paola Perego che con queste parole dà il suo addio o arrivederci al pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Il programma durante la sua messa in onda si è attestato su una media del 2,5% di share, bisognerà capire se la rete cercherà un format di maggiore impatto o vorrà proseguire ad emozionare il pubblico con Il filo rosso.