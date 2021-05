La conduttrice Benedetta Parodi decide di confessare tutti i suoi gusti sul web. Nel dire la verità è ancor più bella.

L’amata sperimentatrice di squisite ricette nata sotto il segno del Leone, Benedetta Parodi, continua il suo percorso culinario in grande stile. Stavolta però ha voluto chiedere l’opinione dei suoi fan, e mettere a nudo tutte le sue preferenze. In questa giornata uggiosa, la conduttrice di “Bake Off Italia” ed il più recente “Senti Chi Mangia“, in onda su La7, ha condiviso un’ora fa un nuovo contenuto sul suo profilo Instagram. Nel quale appare come al suo solito infinitamente sorridente e pronta a svelare qualcosa di inedito. Scopriamo assieme di cose si tratta.

Benedetta Parodi, una meraviglia tra verità e poliedriche tazze fumanti

“Io e la mia tazza di tè“, esordisce in tal modo, orgogliosa della sua ultima fumante e semplice creazione, la golosa giornalista. Per poi aggiungere: “Voi come lo bevete? Io scuro con latte e zucchero“. Dunque assodato la sua preferenza di base in ambito tisane, i dettagli più divertenti si scopriranno nei successivi commenti.

Una delle domande più curiose poste a Benedetta, e che inizialmente potrebbe apparire come retorica, sarà la sanguette: “Perché ci metti tanto zucchero?“. Chiederà, forse ingenuamente, un’utente rispondendo alla didascalia della conduttrice nativa di Alessandria. Ma lei, ovviamente, e senza batter ciglio risponderà: “Perché mi piace dolce!“.

Mentre i minuti passano dal momento della pubblicazione dei suoi quattro scatti, si evincerà infine che Benedetta non ama le tazze di tè tiepide, come rivela un fan, ma “caldissime“. Mentre per quel che riguarda le successive proposte, e perfino le più originali, dai like rivolti la conduttrice sembrerà trovarsi d’accordo su tutti i fronti.