Politically correct: il messaggio di Pio e Amedeo è virale

Pio e Amedeo nell’ultima puntata di Felicissima sera hanno scatenato i fan dopo aver affrontato il tema del politically correct, i dettagli

Ieri sera si è tenuta l’ultima puntata di Felicissima sera, programma di intrattenimento condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Nel corso della serata si sono susseguiti vari ospiti, spettacoli ed inoltre la coppia ha voluto dedicare una parte della trasmissione ad un tema molto importante e di discussione degli ultimi tempi: il politicamente corretto. Che cos’è e perché se ne parla? Lo spiega Pio in un simpatico e breve monologo.

Politically correct: il punto di vista del duo comico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Sono anni che non si parla di altro e il politically correct è uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi. Si tratta di una linea guida da seguire affinché non venga meno il rispetto sociale. In questo fenomeno rientra anche l’uso di alcune parole che non vengono usate in maniera corretta. Spesso esse sono armi a doppio taglio che possono ferire e disprezzare una cerchia di persone ed è per questo che bisogna stare attenti. Pio allora ha cercato di analizzare la questione e trasmettere il suo punto di vista, ovviamente con ironia e umorismo: “Ci vogliono far credere che la civiltà sia nella lingua, nelle parole ma è tutta qua nella testa – inizia così il comico – e fino a quando non cureremo dall’ignoranza tutti quelli che dicono ricchione, fro**o, nero con fare dispregiativo ci resta un’unica soluzione: l’ironia”. “Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella parola, conta l’intenzione. – ha spiegato – Se l’intenzione è cattiva, allora è da condannare. Il politically correct ha rutt’o ca**”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felicissima Sera (@felicissimasera)

“Perché se l’ignoranza è come il covid-19, per adesso l’autoironia è il nostro unico vaccino”. Conclude. E voi da che parte state?