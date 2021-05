La splendida cantante, showgirl e attrice italiana ha pubblicato un selfie che manda i fan in subbuglio: eccolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno, circa mezz’ora fa, ha condiviso con i suoi 845.000 followers una foto da urlo e nella didascalia ha scritto: “Close the door“. Che tradotto significa: “Chiudi la porta“.

E ancora: “A volte fa bene!“.

Nel selfie Sabrina indossa: una maglietta rossa riccamente decorata, che presenta delle aperture nella parte laterale e una minigonna di jeans resa ancora più “mini” dalla posizione con le gambe accavallate in cui è seduta.

Il post ha spopolato sul web con più di 6.000 mi piace e quasi 200 commenti, tra i quali si legge: “Bellissima e anche la gonna ti sta alla perfezione“, “Sei meravigliosamente fantastica“, “Passa dalle mie parti, stasera sei bella da mozzare il fiato“, oppure “Così sembri una ragazzina, stupenda“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sabrina Salerno sul trattore: un sogno proibito – FOTO

Sabrina Salerno e i suoi auguri di buon primo maggio: tanto bella da sembrare una fata! – FOTO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sabrina Salerno, il messaggio social che preoccupa i fan: a chi si rivolge? – FOTO

Circa dodici ore fa, la fantastica Sabrina Salerno ha condiviso sulle sue IG stories un selfie per augurare a tutti i fan, che la seguono sempre con stima e affetto, un buon primo maggio.

Nella foto era seduta in macchina ed indossava un cardigan grigio ed un’aderente maglietta blu leggermente trasparente a tal punto da lasciare intravedere il reggiseno, per un effetto vedo, non vedo.

Al collo la Salerno porta una catenina con due ciondoli a forma di peperoncini portafortuna: che stile pazzesco!.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

I capelli di Sabrina erano sciolti ed il make-up era super luminoso: la sua bellezza è senza confini!