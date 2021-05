Sabrina Salerno sul trattore: un sogno proibito – FOTO

Sabrina Salerno sul trattore è un sogno proibito. Lei augura un buon primo maggio ma i fans sono distratti dalla sua bellezza prorompente.

Sabrina Salerno è una delle donne più sensuali della televisione italiana e amata da diverse generazioni. Dagli anni ’80 ad oggi continua ad essere icona della bellezza italiana. Il fisico super tonico e le curve al posto giusto la rendono semplicemente sublime.

Nella giornata di ieri la Salerno ha ricordato sul web la sua partecipazione a Top Dieci, lo show condotto da Carlo Conti su Rai Uno, andato in onda proprio ieri sera. Insieme ad Anna Tatangelo – con la quale ha già avuto modo di gareggiare a fianco su TV8 nel quiz “Name That Tune – Indovina La Canzone” e Diletta Leotta.

I fans super scatenati alla notizia appresa, il suo selfie dalla propria abitazione ha incantato il web. “Sei un sogno!❤️❤️❤️” scrive un fan a cui la Salerno ha risposto con un like, un modo per dimostrare il proprio apprezzamento per quanto scritto dal follower.

Sabrina Salerno sul trattore, un sogno proibito

