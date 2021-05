Stefano Fresi chi è? biografia, carriera, moglie e altre curiosità sull’artista

Tutto sull’attore Stefano Fresi che condurrà quest’oggi il concerto del Primo Maggio al fianco di Ambra Angiolini e Lillo Petrolo.

Oggi, come da tradizione, si attende il concerto del Primo Maggio. Purtroppo quest’anno, come accadde nel 2020, l’evento sarà sprovvisto di pubblico ed andrà in onda dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nella capitale. Ad intrattenere però i telespettatori e a presentare i numerosi ospiti vi sarà proprio l’attore nativo della capitale, Stefano Fresi, accompagnato dal beniamino di “Lol – Chi ride è fuori”, Lillo Petrolo assieme all’attrice Ambra Angiolini.

Stefano Fresi, classe 1974 nasce a Roma sotto il segno del Cancro. Dopo aver trascorso l’adolescenza nella sua città natale si avvia agli studi umanistici, per poi decidere di abbandonare la sua Laurea in Lettere e dedicarsi interamente ed attivamente alle sue vere passioni. Stefano infatti inizia il suo percorso nell’arte cimentandosi in ambito musicale. Poi giunge inarrestabile anche il suo più grande amore: il teatro. Il primo ruolo in televisione sarà nella storica fiction de “Il Medico in Famiglia” per poi approdare al cinema con la regia di Michele Placido in “Romanzo Criminale“. Da lì in poi l’attore vanta una lunghissima serie di interpretazioni.

Stefano Fresi, carriera, moglie e altre curiosità sull’attore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Fresi (@stefano.fresi)

L’attore proseguirà il suo percorso nella recitazione con grande successo, approdando di anno in anno al cinema al fianco di altri affermati registi ed attori della tradizione romana. Guidato dalla regia di Massimiliano Bruno in “Nessuno Mi Può Giudicare” nel 2011, poi interpreterà un noto personaggio in vari episodi dell’acclamata commedia di “Smetto Quando Voglio“. Fino alla più recente pellicola de “Il Grande Passo”, regia di Antonio Padovan ed uscito nel 2020.

L’attore condivide la sua vita sentimentale con la moglie, anche lei notevolmente attiva nel panorama artistico italiano, la bellissima Cristiana Polegri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Fresi (@stefano.fresi)

Per concludere Fresi ha lavorato nel corso degli anni anche ad altri film, ricoprendo il ruolo di doppiatore. Per ora la voce più importante pare si possa accostare con quella di “Pumbaa”, uno dei più importanti personaggi nel film d’animazione de “Il Re Leone” nel 2019. Mentre “Timon” è stato doppiato dall’amico e collega Edoardo Leo.